G7 : six gendarmes de Montmorillon et sept pompiers de la Vienne envoyés à Biarritz

Poitiers, France

Un important dispositif de sécurité est déployé à Biarritz depuis plusieurs jours, car le G7 commence ce samedi 24 août et se poursuivre jusqu'au lundi 26 août. Autour des dirigeants et des manifestants anti-capitalistes, des centaines de gendarmes, policiers, CRS sont mobilisés.

Six gendarmes de Montmorillon

On retrouve notamment 22 gendarmes picto-charentais, dont six de la brigade de Montmorillon. Ils sont au Pays Basque le début de la semaine et doivent accomplir des missions de maintien de l'ordre "classiques", selon leur état major. Il ne s'agit pas de CRS.

Sept pompiers de la Vienne

Le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, pour sa part, a envoyé 7 pompiers sur place dès ce mercredi 6h : des soldats du feu issus des centres de secours de Châtellerault, Poitiers, Lussac-les-châteaux et de l’état major. Certains, spécialisés dans les risques radiologiques. Le groupe s’intègrera dans le dispositif de près de 150 Sapeurs Pompiers de la zone Sud-ouest engagés quotidiennement tout au long du G7.