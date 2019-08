G7 de Biarritz : plusieurs banques seront fermées

Pays Basque, France

Pourra t'on retirer de l'argent durant le G7 ? Oui et non. Cela dépendra des banques que vous choisirez ! Certaines annoncent déjà à leurs clients qu'elles réduiront leur voilure durant la semaine du sommet des chefs d’états. D'autres, en revanche, affirment qu'il n'y aura aucune difficulté.

Les banques fermées

Il y a les banques qui annoncent déjà la couleur bien avant le G7 comme LCL, le Crédit Mutuel ou la BAMI (banque auxiliaire Michel Inchauspé). Ces trois argentiers seront fermés durant la durée du sommet. A titre d'exemple, deux agences LCL seront fermées à Hendaye (où se tiendra un contre-sommet) et Bayonne-palais. Cette agence, se situe juste derrière le palais de justice de Bayonne dans la rue qui mène à l’hôtel de police bayonnais. Cette fermeture ici a été demandée par la Préfecture des Pyrénées Atlantiques. Le quartier des arènes fera en effet l'objet d'une surveillance renforcée en raison de la présence de ce commissariat et du palais de justice.

L'agence LCL de Bayonne-palais fermée durant tout le G7 (le palais de justice est à 20 mètres et le commissariat à 100) © Radio France - Jacques Pons

Quatre agences LCL supplémentaires seront fermées mais uniquement la veille et le lendemain du G7 (à Biarritz et à proximité de Biarritz) du 22 au 26 aout. Dans un courrier Le Crédit Lyonnais affirme prendre ces mesures : "afin d’assurer avant tout la sécurité de ses collaborateurs et clients et de protéger ses agences". LCL recommande de s'orienter temporairement vers son espace client en ligne ou de joindre un conseiller par téléphone.

La Credit Mutuel de Bayonne fermé durant le G7 © Radio France - Jacques Pons

Les banques ouvertes

A la Banque Postale, on répond qu'il n'y a aucune information à propos de fermetures. Pas de mesures particulières non plus au Crédit Agricole. Cependant, à propos d'Hendaye et toute commune où se déroulerait des manifestations, les agences de la banque verte pourraient fermer exceptionnellement et en fonction de la nature de ces rassemblements. Toutefois, une responsable régionale de la banque verte précise: "nous n'avons pas l'intention de "bunkeriser" nos agences".

Sollicitée, la Société Générale n'a pas donné suite à notre demande de renseignement.