Gabriel Fortin refuse de participer à la reconstitution à Pôle emploi : "La justice se fera avec ou sans lui"

La voiture blanche aux vitres fumées est restée garée plus de cinq heures à quelques mètres de l'entrée de l'ex-agence Pôle emploi, avenue Victor Hugo. À l'intérieur, Gabriel Fortin, mis en examen pour assassinats et tentative d'assassinat. Il a une nouvelle fois refusé de participer à une étape importante de l'instruction sur la série d'homicides en Drôme, en Ardèche et dans le Haut-Rhin.

La reconstitution du parcours meurtrier

Le Nancéien, ingénieur de formation, a été de force de sa cellule avant d'être amenée sur les lieux où il est accusé d'avoir abattu Patricia Pasquion, dans un bureau de Pôle emploi. Ce 28 janvier, il s'est présenté silencieusement à l'entrée, a déambulé avant de faire feu près de la sortie. C'est ce parcours qui a été décrypté ce mardi lors de la reconstitution. Sans le principal mis en cause. "Cela demeure un fantôme et une reconstitution avec un fantôme, c'est compliqué", regrette Me Denis Dreyfus, l'avocat du mari et des filles de Patricia Pasquion.

Pendant de longues heures les avocats de la défense et des parties civiles, la juge d'instruction et le procureur de la République Alex Perrin ont remonté le fil. La voiture garée à l'arrière du bâtiment, l'entrée en silence dans les locaux, la déambulation éclaire et cette sortie dans un coup de feu. Les collègues et témoins de la victime ont raconté ce 28 janvier en présence d'un expert balistique, d'un médecin légiste et de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon.

Cette reconstitution a au moins permis de "vérifier si les témoignages des personnes présentes sont concordants avec le déroulé des faits, l'analyse balistique ou lésionnelle", précise Me Hervé Gerbi qui représente les sœurs de Patricia Pasquion. "Même sans la présence du mis en examen, une reconstitution reste un acte utile à l'enquête", ajoute-t-il.

Pourquoi Patricia Pasquion ?

Mais reste encore la question de la motivation de Gabriel Fortin. S'il est établi un lien entre lui et les autres victimes, rien ne le rapproche de Patricia Pasquion. "La mère de Patricia se demande tous les jours : 'pourquoi elle ?', relate Me Anne Jung qui représente les parents. "On se rend bien compte que le bureau dans lequel se trouvait Patricia Pasquion était proche de la sortie et on s'est rendu compte qu'il avait vraiment préparé sa sortie. Par contre, on ne peut pas appréhender totalement le fait que c'est elle qui était visée parce que vu la disposition des lieux, on se dit qu'il fallait vraiment aller dans ce bureau et il a croisé d'autres agents sur son chemin", rajoute-t-elle.

La reconstitution s'est terminée par les sept à dix minutes de trajet qui séparent Pôle emploi de Faun, l'entreprise ardéchoise où Géraldine Caclin a été abattue. "Se dire qu'en dix minutes, cet homme qui avait déjà assassiné Mme Pasquion était psychologiquement déjà dans le passage à l'acte suivant, c'est assez terrible dans ce déterminisme et cette froideur", analyse Me Denis Dreyfus. Gabriel Fortin, comme tout le long, est resté dans la voiture.

"Si Gabriel Fortin pense que son mutisme peut faire obstacle à la justice, il se trompe. La justice continue d'avancer. La justice se fera, avec ou sans lui mais ses actes seront jugés, c'est certain", avance Me Hervé Gerbi. D'autres reconstitutions auront lieu à l'avenir sur les autres faits reprochés à Gabriel Fortin : l'assassinat de deux DRH en Ardèche et dans le Haut-Rhin et la tentative d'assassinat d'un autre DRH en Alsace.