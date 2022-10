Gaël Perdriau porte plainte contre Éric Ciotti pour injures publiques

Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, mis en cause dans une affaire de chantage à la vidéo intime et fraîchement exclu des Républicains, a annoncé ce jeudi 13 octobre sur Facebook porter plainte contre son ancien parti pour "diffamation" et contre Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, pour "injures publiques".

"Je suis attristé de voir Les Républicains renoncer aux valeurs de justice, au premier rang desquelles la présomption d'innocence", a-t-il fulminé, annonçant que "ces excès" l'ont "conduit à déposer plainte" contre les Républicains et le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti pour injures publiques.