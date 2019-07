Pau : pas de réouverture des Galeries Lafayette avant 2022

Pau, France

Les Palois vont devoir attendre encore deux ans et demi avant la réouverture des Galeries Lafayette. Après l'incendie qui avait ravagé le bâtiment en avril 2016, François Bayrou avait annoncé une reconstruction d'ici 14 à 20 mois. Un an plus tard, l'entreprise indiquait une réouverture pour fin 2019. Finalement, Olivier Bron, directeur des opérations pour les Galeries Lafayette avance une nouvelle date : début 2022. "C'était une ambition qui était trop forte. On s'est aperçu que les dégâts étaient beaucoup plus importants que ce que l'on avait imaginé au départ" regrette-t-il. Les structures Eiffel, utilisées pour tenir tout le bâtiment, ont été complètement déformées par l'incendie. Les assurances ont donc demandé de tout reprendre à zéro, en ne conservant que le squelette et la devanture historique.

Quatre mois avant la reconstruction

Une partie du bâtiment sera détruite dans les prochaines semaines et les véritables travaux commenceront dans quatre mois. L'enseigne a revu sa superficie à la baisse : elle occupera deux ou trois étages et laissera le dernier à d'autres enseignes. Des commerces qu'Olivier Bron se refuse à révéler puisque les négociations sont en cours. Un restaurant local occupera le toit du bâtiment. Il sera possible d'accéder au bâtiment par trois entrées : place Clémenceau, rue Serviez et depuis le Hédas.

En attendant, les Galeries Lafayette restent au Centre Pau Bosquet ce qui, reconnaît Olivier Bron, "peut générer chez nos collaborateurs un peu de frustration."