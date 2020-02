Gan : des cambrioleurs mineurs et culottés

Gan, France

Cette bande de quatre jeunes mineurs de 17 ans avaient décidé d'écumer la commune de Gan. Ils choisissaient de pénétrer dans les maisons laissées ouvertes par les occupants endormis. Ils n'ont pas hésité à visiter les pièces. Mais ils ont fait trop de bruit et ils ont réveillé le propriétaire qui les a mis en fuite. Mais l'un deux s'est caché dans les toilettes. Il a été découvert et maintenu dans les toilettes par la victime en attendant l'arrivée des gendarmes.

Dans la chambre à coucher

Quelques instants plus tôt, les jeunes avaient visité une autre maison, n'hésitant pas à fouiller la chambre à coucher pendant que le couple dormait dans son lit. Le mari s'est réveillé et les a mis en fuite. Ce qui ne les a donc pas empêcher de remettre ça un peu plus tard, en ayant entre temps fracturé une voiture pour y voler une carte bleue.

Mineurs mais connus

Dés le lendemain, les gendarmes ont interpellé chez lui l'un des comparses de celui retrouvé dans les toilettes. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour identifier et interpeller les deux autres. Les deux mineurs ont été écroués pendant la poursuite de l'instruction. Ces deux jeunes sont déjà connus de la justice pour des faits de cambriolages.