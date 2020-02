Gan : huit blessés dans un accident sur la RN134

Gan

Un accident de la route a fait huit blessés, à Gan, ce dimanche 2 février. Cela s'est passé vers 18h sur la RN134, au niveau de la chapelle Saint-Pierre. Un conducteur allant dans le sens Pau-Oloron aurait perdu le contrôle de son véhicule et est allé percuter deux autres voitures qui arrivaient dans l'autre sens. Ce conducteur est grièvement blessé, il a été désincarcéré et transporté à l'hôpital de Pau.

Trois enfants légèrement blessés

Selon les premiers témoignages recueillis par la gendarmerie, une vitesse excessive pourrait être à l'origine de l'accident. Les sept passagers des véhicules percutés sont plus légèrement blessés. Il s'agit de deux hommes et deux femmes ainsi que trois enfants, deux garçons et une fille. Ils ont tous été hospitalisés à Pau.

La RN 134 a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours, avant de reprendre en circulation alternée, peu après 20h dimanche soir.