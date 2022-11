Gan : le jaloux a placé un traceur GPS sur la voiture de son ex

Un homme qui vit près de Gan été arrêté ce milieu de semaine pour avoir harcelé son ex. Il a 37 ans. Depuis le début de l'année il a pourri la vie de son ancienne compagne, qui vit à Gelos. Il est allé jusqu'à surveiller électroniquement sa voiture. C'est ce qui frappe dans cette affaire., assez classique malheureusement. Lui ne supporte pas la rupture et il la surveille, par les réseaux sociaux, il regarde son téléphone. Et il la suit. Rien de bien original. En revanche, ce qui l'est moins, c'st qu'il place un traceur sur sa voiture. Ce qui lui permettait de la suivre. et de savait tout le temps où elle se trouvait. Et elle de s'étonner et de s'inquiéter de le trouver sur sa route si souvent. Ce sont ces faux hasards à répétition qui ont mis les gendarmes de Gan, sur la piste de cette surveillance par traceur GPS. Lui se défend en expliquant qu'il l'avait posé en cas de vol de ce véhicule qui n'est pas le sien.

Après sa garde à vue il a fait l'objet d'une audience en plaider coupable au palais de justice de Pau. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, avec une obligation de soin, une interdiction de rentrer en contact avec la victime ni de se rendre chez elle ou sur son lieu de travail.