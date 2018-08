Le magasin Carrefour avait ouvert huit jours avant les inondations, et tout est à refaire.

Gan, France

Le lundi 16 juillet, au lendemain de la finale de la coupe du monde, les violentes pluies ont fait déborder le Neez dans les secteurs de Gan, Rébénac, Buziet où beaucoup de maisons ont été inondées.

A Gan, il n'y a plus de traces visibles sur les murs ou dans les rues, mais des rideaux de magasins sont encore baissés. Par exemple, sur la place de la mairie, le café du centre indique avec un panneau, que l'établissement est fermé pour travaux, sans préciser de délais. Sur l'avenue Henri IV, l'auto école indique aussi sur la porte qu'elle ne peut toujours pas recevoir ses élèves et le public. Le local de l'opticien aussi est toujours en travaux. Et le Carrefour contact a mis une banderole : ré-ouverture prévue début octobre.

Le local de l'opticien est en travaux. © Radio France - MK

La boulangerie Chabat a rouvert dès le mercredi, soit deux jours après. Les dégâts ont été importants dans le laboratoire, qui est légèrement en contre-bas avec entre 30 et 40 cm d'eau. On y fabrique le pain et les pâtisseries pour les 6 magasins que compte la famille Chabat.

"Des odeurs remontent de temps en temps" — Jean Chabat le patron de la boulangerie Copier

L'état de catastrophe naturelle n'est pas encore reconnue

Certains commerçants doivent tout reprendre à zéro. D'autres ont fait le maximum pour rouvrir au plus vite: en se retroussant les manches, en réparant, en rachetant du mobilier, et surtout, en avançant les frais, parce que même là où les experts des assurances sont passés, les dossiers sont en attente. L'état de catastrophe naturelle n'est pas encore reconnu pour ces inondations. La commission nationale ne se réunira pas avant la rentrée.

La pizzeria "La P'tite Fringale" a été fermée pendant dix jours, le temps du nettoyage. Mais le temps est encore long avant de voir les indemnisations.