Garçon enlevé dans l'Aisne : le père est mis en examen avec trois complices présumés

Le parquet de Laon annonce ce mercredi 13 juillet qu'un homme a été mis en examen avec trois complices présumés pour l'enlèvement de son fils de sept ans dans l'Aisne. Agées de 27 à 36 ans, les quatre personnes avaient été interpellées dans une voiture vendredi dernier au nord de Lyon, au péage de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Le garçon avait alors pu rejoindre sa mère sain et sauf.

Enlèvement en bande organisée et violences volontaires

La mise en examen se fait avec les chefs "d'enlèvement de mineur de 15 ans commis en bande organisée et violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours", a précisé le procureur Guillaume Donnadieu. Le père de l'enfant est un homme de 27 ans, habitant de Marseille et séparé de la mère. Tout comme les trois autres personnes, il est connu des services de police et a été placé en détention provisoire.

Le petit garçon avait été enlevé à son domicile vendredi dernier à Gauchy, près Saint-Quentin, dans l'Aisne, par "plusieurs individus cagoulés" selon la police judiciaire du Nord, qui ajoutait alors qu'ils étaient également munis "d'une masse, d'une bombe lacrymogène et d'une arme de poing selon les premiers témoignages."

Les autorités les avaient coursés jusqu'à les intercepter dans la soirée plus de 500 kilomètres plus au sud, sur l'autoroute A7, au péage de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Les Brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Dijon et de Lyon avaient libéré l'enfant "sain et sauf" et interpellé les mis en cause. L'enfant avait été ensuite remis à sa mère.