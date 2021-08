Incendies dans le Gard : deux départs de feu contrôlés par les pompiers ce samedi

Deux départs de feux de forêts ont été contrôlés par les pompiers du Gard ce samedi. Ce dernier week-end d'août est considéré comme le plus dangereux en terme d'incendie.

Les pompiers du Gard sont intervenus sur deux départs de feu ce samedi, lors du week-end le plus à risque de la saison.

Le premier feu a été détecté à Castillon-du-Gard par l'avion de reconnaissance des pompiers qui surplombe le département pendant tout le week-end.

400 mètres carrés ont brûlé à proximité de maisons, mais les pompiers sont intervenus en grand nombre et l'incendie a rapidement été maîtrisé. Aucune évacuation n'a été nécessaire. L'origine du feu est inconnue.

Le second feu s'est déclaré à Comps à cause d'une ligne électrique au sol. Les pompiers sont arrivés après que des riverains l'ont signalé.

A cause de difficultés d'accès, l'intervention d'un hélicoptère bombardier d'eau a été nécessaire. Les pompiers sont restés plus de trois heures et le feu, qui a brûlé 2000 mètres carrés de broussaille, est désormais totalement éteint.

Cette nuit, la vigilance continue: 32 pompiers spécialistes de feux de forêts supplémentaires sont de garde.