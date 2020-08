Gard : un appel à témoin pour retrouver une enfant de 13 ans

La gendarmerie du Gard recherche une enfant de 13 ans, disparue sur la commune de Milhaud ce weekend du 8 et 9 août. Célia Sibide a quitté son domicile et n'est pas rentrée.

La gendarmerie du Gard lance un appel à témoins pour retrouver une jeune fille de 13 ans : Célia Sibide, a quitté son domicile situé à Milhaud, et n'est pas rentrée. Elle mesure 1 mètre 67, pèse 70 kg et a les cheveux longs, de couleur blond foncé. Elle porte une jupe noire et un haut blanc ainsi que des lunettes de soleil.

Si vous détenez des informations utiles aux recherches, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Bernis au 04 66 71 39 10.