Un forcené interpellé à Bezouce après plusieurs heures de négociations

Un forcené a été interpellé ce mardi matin à Bezouce, près de Marguerittes. À l'origine, un différend de voisinage, précisent les gendarmes du Gard sur leur page Facebook. Ils ont été alertés vers 23h. Un coup de feu est tiré et à l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme se retranche chez lui et refuse d'en sortir. Les gendarmes renforcent leur dispositif en faisant venir des renforts des brigades de Marguerittes, Remoulins et du PSIG de Nîmes (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) et le GIGN venu de Toulouse.

ⓘ Publicité

Assaut donné à 6h du matin

Un négociateur est engagé et discute avec le forcené qui refuse toujours de sortir de chez lui. L'assaut est donné à 6h du matin par l'antenne GIGN. L'individu est interpellé "sans difficulté et deux armes sont saisies dont celle qui a été utilisée contre le voisin", précisent les gendarmes.