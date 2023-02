Gard : une voiture chute dans un ravin de 15 mètres près du Vigan, deux septuagénaires hospitalisées

Les sapeurs-pompiers gardois sont intervenus à Alzon vers 2h du matin ce mardi à Alzon, près du Vigan, à l'ouest du Gard. Une voiture est tombée dans un ravin d'une quinzaine de mètres. Il s'agit de la conductrice et sa passagère, elles se sont retrouvées piégées dans leur voiture. Elles ont 70 et 77 ans et sont hospitalisées à la clinique de Ganges par le Smur. On ne connaît pas leur état de santé pour le moment. L'intervention a nécessité le renfort d'une équipe Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) du secteur Aigoual.

