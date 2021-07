Une mère de famille grimpe en haut d'une grue à Gardanne pour dénoncer la prise en charge de son fils autiste

Valérie, une mère de famille, a passé au moins deux heures en haut d'une grue sur un chantier à Gardanne, au sud d'Aix-en-Provence, ce mardi matin pour alerter sur la prise en charge de son fils autiste, bientôt âgé de 18 ans. Une banderole a été installée tout en haut, où l'on pouvait lire "Autisme, arrêtez le massacre".

"Je veux le voir plus souvent car sa prise en charge est une catastrophe."

Son fils Dorian est hospitalisé depuis un an à l'hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, sa mère explique qu'elle "veut le voir plus souvent, car sa prise en charge est une catastrophe".

Une installation pendant la nuit

Les employés du chantier l'ont trouvée en arrivant sur place, un peu avant 8h du matin. "Elle a dû monter pendant la nuit sur la grue", explique l'un d'entre eux. "Nous on l'a vue dès qu'on est arrivé". Ce sont eux qui ont prévenu ensuite les pompiers et les forces de l'ordre. "Plusieurs voitures de pompiers et de police sont arrivées et se sont postées en bas de la grue", raconte un autre témoin de la scène, Axel, un kiné installé juste en face. La mère de famille est finalement redescendue d'elle-même de la grue et a été entendue par la police.

Un "acte de détresse"

Cathy, une autre témoin, a pu discuter avec le compagnon de cette femme, qui lui a expliqué la raison de cet acte. "Il nous a dit que c'est un acte de détresse, qu'a priori, elle n'avait vu son fils autiste que quelques heures ces derniers temps. Et puisqu'elle n'arrivait pas à avoir de contact avec son fils, elle est montée sur cette grue pour obtenir gain de cause ou au moins se faire entendre".