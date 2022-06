Garde à vue de chasseurs après la mort d’une ourse en Ariège : "Comme un criminel de guerre" dit la fédération

C’est la suite logique de l’enquête sur la mort d’une ourse le 20 novembre dernier, à Seix, lors d’une battue. Ce jour-là, un chasseur âgé de 70 ans, a été victime de l’attaque d’une ourse. L’homme avait alors fait usage de son arme et tué l’animal.

Les gendarmes ont débuté des auditions ce mercredi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour des faits présumés de destruction d'une espèce protégée. Huit personnes vont être entendues en tout ce mercredi, jeudi et vendredi.

Le tireur a notamment longuement été entendu, pendant près de 8h au sein de la gendarmerie de Saint-Girons. Des méthodes qui ne passent pas du tout pour Jean-Luc Fernandez, le président de la fédération de chasse de l’Ariège. 22"Ce qui nous ulcère tous, nous les acteurs du territoire, c’est le fait que le chasseur qui a eu l'outrecuidance de sauver sa vie, qui est aujourd'hui lourdement handicapé soit convoqué à 9 h et interrogé jusqu'à 22h. Comme un criminel de guerre. Donc on trouve la méthode particulièrement violente."

Méthode déplorable

Pour le président de la fédération de chasse, le problème c’est bien la prolifération des ours et le danger qu’ils représentent et pas la réaction du chasseur. "Dans la montagne ariégeoise, beaucoup de choses nous font dire qu’il y a une beaucoup de naissances d’oursons. Donc, il faut qu'on nous trouve une solution. Le jour ou une famille va se retrouver entre une ourse et ses oursons, ils seront mis en pièce. Moi je connais le coupable. Hier, c'était un chasseur qui avait une arme dans les doigts et qui a pu se défendre, qui a été traîné pendant 40 mètres dans le bois et qui a vu la mort arriver. Et aujourd'hui, on le traîne devant des gendarmes spécialistes venus spécialement de départements voisins pour soumettre à la question, quelqu'un qui est très handicapé et très traumatisé par ce qu'il a vécu. On trouve que la méthode est déplorable."

Peut-être aurait-ont préféré que le chasseur soit déchiqueté, mort et aujourd'hui on n'aurait pas ce cas de figure.

Alors, avec de nombreux acteurs du territoires, Jean-Luc Fernandez, appelle à manifester ce vendredi. "L'ensemble du département, le conseil départemental et sa présidente, la chambre d'agriculture et son président, la Fédération pastorale et son président et la Fédération des chasseur, nous serons présents à partir de 9 h devant la gendarmerie de Saint-Girons pour accompagner les deux derniers délinquants et manifester notre soutien."

Et le président de la fédération des chasseurs demande à tous de ne pas faire l’enquête avant l’enquête. "Peut-être aurait-on préféré que le chasseur soit déchiqueté, mort et aujourd'hui on n'aurait pas ce cas de figure. À la fin du film, on saura si l'action de la chasse sur le territoire était légale. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a eu un blessé très grave. Et il pourrait y avoir prochainement un mort. Et donc à ce moment-là, il sera temps de se poser les bonnes questions."