Garde à vue levée pour l'homme armé au supermarché de Bais, en raison de son état de santé

Samedi 28 janvier dans la soirée, quelques heures après les évènements survenus dans un supermarché de Bais, la garde à vue de l'homme qui était entré dans le magasin avec une arme a été levée en raison de son état de santé explique la procureure de la République de Laval. L'assaillant, âgé de 39 ans, n'a pas pu être entendu et l'enquête, confiée à la brigade de recherches de Mayenne, se poursuit.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, trois clients, une caissière et la gérante sont présents dans le commerce, route de Villaines-la-Juhel, quand un homme arrive, l'air très menaçant et surtout armé d'un pistolet. Ce n'est pas un braquage, ce n'est pas une prise d'otages. Il est là pour que tout le monde dans la région soit au courant de sa vie. Il dit souffrir socialement et financièrement, il vit dans une caravane avec ses chiens.

Avec beaucoup de sang-froid, la caissière fait sortir les clients et ferme à clé le supermarché. L'agresseur se retrouve alors enfermé à l'intérieur du grand magasin d'alimentation. Alertée, la gendarmerie va débarquer en force, un important dispositif de sécurité est mis en place autour du site. Le Mayennais de 39 ans est interpellé Aucun coup de feu n'a été tiré, aucun blessé à déplorer. A Bais, c'est la première fois qu'une telle situation se produit.