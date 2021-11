Garde à vue pour la directrice de l'hôpital de Charlieu, soupçonnée d'avoir détourné 250.000 euros

Ce sont nos confrères du Pays Roannais qui révèlent l'affaire : la directrice de l'hôpital de Charlieu et de l'ehpad de Saint-Nizier-sous-Charlieu est en garde à vue depuis ce mardi matin. Gaëlle Jackson est soupçonnée d'avoir détourné 250 mille euros de fonds publics en près de cinq ans.

L'enquête a débuté il y a plus d'un an, suite à un signalement de l'Agence régionale de Santé auprès du procureur de la République Roanne, Abdelkrim Grini. L'ARS, précise le procureur, avait relevé lors d'un contrôle des "anomalies et incohérences" dans les comptes des deux établissements de santé. Les investigations des gendarmes ont donc abouti à des perquisitions menées ce mardi matin au domicile de Gaëlle Jackson puis dans son bureau de Charlieu.

Contrat de complaisance attribué à un proche

Placée en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de Roanne, Gaëlle Jackson est soupçonnée d'avoir attribué un contrat de complaisance à la société CD Conseil Assistance. Cette entreprise de conseil en sécurité, basée dans le Gard, a été créée "quelques mois avant l'attribution du contrat, n'avait aucun salarié et seulement deux clients, à savoir l'hôpital de Charlieu et l'ehpad de Saint-Nizier-sous-Charlieu. Elle était gérée par un homme [aujourd'hui décédé] avec qui la suspecte entretenait des liens de proximité" souligne le procureur de Roanne. "Les investigations, poursuit-il, n'ont pas permis de trouver la moindre trace d'une activité effectuée par cette société. Manifestement, ce contrat était fictif."

Des rétro-versements pour la directrice

Ces prestations fictives ont été facturées à l'hôpital de Charlieu et de l'ehpad de Saint-Nizier-sous-Charlieu à partir de juin 2015 pendant presque cinq ans, pour environ 57.000 euros par an. Les factures payées par le Trésor public atteignent quasiment 250 mille euros. Facteur aggravant aux yeux du procureur : une partie de l'argent payé à la société CD Conseil Assistance était reversée sur les comptes personnels de Gaëlle Jackson. Sa garde à vue a été prolongée de vingt-quatre heures.