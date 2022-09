Garde à vue pour une arme factice pointée sur le poste de police de Saint-Galmier

Le jeu n'a pas du tout fait rire les policiers de Saint-Galmier, dans la Loire : trois jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue ce vendredi après avoir pointé une fausse arme longue sur le poste de police de Saint-Galmier.

Trois jeunes de 19 ans ont été interpellés et placés en garde à vue ce vendredi. Ce qui était pour eux une blague, a très mal fini. Les trois adolescents, cagoulés, ont pointé leur fausse arme vers le poste de police alors qu'ils roulaient à faible allure, en voiture. Les policiers municipaux se sont alors équipés pour partir à leur poursuite et les intercepter et ils ont ensuite contacté la gendarmerie, qui a interpeller les trois jeunes.

Le "jeu", dangereux, s'est terminé en garde à vue pour "violence avec arme en réunion sur agent de la force publique".