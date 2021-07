Garde à vue prolongée pour l'homme ayant renversé un policier à Quimper

Mardi soir, un jeune homme de 19 ans avait renversé un policier de la BAC à Quimper. Sa garde à vue est prolongée de 24 heures, indique le parquet de Quimper ce jeudi. Celui-ci s'est dessaisi au profit de celui de Brest, s'agissant d'une affaire criminelle.

Blessé aux jambes et aux épaules

Ce jeune homme aurait percuté un policier âgé de 54 ans, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule volé. L'agent de police, sérieusement blessé aux épaules et aux jambes, avait dû être hospitalisé et avait bénéficié de 7 jours d'ITT. Le suspect aurait délibérément foncé vers le policier avant de prendre la fuite puis d'être rattrapé quelques heures plus tard.

Le jeune homme, âgé de 19 ans, se serait enfui le même jour du centre psychiatrique de Quimper où il avait été hospitalisé après des menaces avec arme blanche. Il a été placé en garde à vue. Le parquet de Quimper a confié l'enquête à la police judiciaire pour tentative d'homicide.