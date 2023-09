Garde à vue prolongée pour la femme de 70 ans soupçonnée d'avoir distribué des tracts racistes à Bayonne

Interpellée le mercredi 27 septembre, dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Bayonne, une femme âgée de 70 ans a vu sa garde à vue prolongée ce jeudi dans les locaux du commissariat. La justice devrait prendre une décision ce vendredi sur le cas de cette septuagénaire qui souffre de problèmes psychiatriques. Elle pourrait être renvoyée devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ). C'est elle qui serait à l'origine de la distribution, dans les transports publics de la ville et dans certaines boites aux lettres, d'un texte ouvertement raciste et qui cible plus particulièrement les musulmans.

Un tract ouvertement raciste

Le texte est d'une particulière violence et enjoint les musulmans du Pays basque à quitter le territoire sous peine de sanctions. "Nous vous chasserons du Pays basque, de France et d'Europe, comme le fit Charles Martel à Poitiers" est-il écrit dans un brûlot qui ne s'encombre pas de manières. Le document demande aussi aux musulmans de "se conformer au mode de vie occidental" sous peine de "se faire exclure".

Plusieurs associations et partis politiques appellent à une manifestation à Bayonne, le samedi 30 septembre devant la sous-préfecture à partir de 10 h 30.