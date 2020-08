Garde à vue prolongée pour la mère présumée du nourrisson retrouvé mort à Grande-Synthe

Une femme de 37 ans est toujours entendue par les enquêteurs de Dunkerque ce mercredi 5 août, après la découverte du corps d'un nourrisson dans un sac plastique à Grande-Synthe. Sa détention provisoire a été prolongée. Selon les premiers éléments recueillis, elle serait bien la mère de l'enfant. On ne sait toujours pas pour le moment si le bébé est mort à la naissance ou non, et qui est à l'origine de son décès. Les résultats de l'autopsie sont attendus dans la soirée.

Une autopsie cruciale

Le parquet de Dunkerque refuse pour le moment de donner plus de précisions sur les déclarations de la femme qui se trouve en garde à vue, mais c'est bien au vu du contenu de ces auditions que sa détention provisoire a été prolongée.

Une autopsie est en cours, pour déterminer de manière plus précise les circonstances de la mort du nourrisson, et pour confirmer ou non les déclarations de la mère présumée de l'enfant. À l'issue de cette autopsie, une information judiciaire pourrait être ouverte.

L'entourage familial de la femme qui se trouve en garde à vue est lui aussi toujours entendu ce mercredi par les enquêteurs. Par ailleurs, cette femme de 37 ans a été soumise à des examens médicaux.