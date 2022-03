Le couple arrêté pour avoir exploité une vingtaine de femmes dans le sud est toujours en garde à vue à Nîmes

La garde à vue du couple interpellé à Aix-en-Provence ce lundi par les policiers nîmois a été prolongée. On le soupçonne de prostitution aggravée et de traite d'humain. Une vingtaine de filles qu'il faisait travailler un peu partout en France. Le couple tente de minimiser son implication.

Un couple de sud-américain arrêté ce lundi à Aix-en-Provence. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Nîmes. On le soupçonne de prostitution aggravée et de traite d 'humain. Des faits qui ont conduit les hommes du groupe d'économie souterraine du commissariat de Nîmes à ouvrir une enquête en décembre 2021. Elle a démarré par une banale affaire, les policiers investissent un immeuble. A l'intérieur 2 femmes et un client. Tous embarqués dans les locaux de la police, qui n'a plus qu'à tirer le fil de la pelote complété par le voisinage se plaignant des nuisances dues aux allers et venus en continu.

Un juteux négoce

Un bien juteux bizness. Lors des perquisitions à leur domicile, 25.000€ en liquide, des vêtements et autres produits de luxe. Rien eu égard à ce qu'il aurait rapporté au couple d'aixois. Par extrapolation de l'ordre de 2 M€ en deux ans, le franco-péruvien de 32 ans et sa compagne vénézuélienne de 29 ans se réservant 50% du produit du délit. De la prostitution s'appuyant sur une vingtaine de sud américaines qui travaillait sur Nîmes, Nice ou Nancy.

Des proxénètes deux points zéro. Apparemment sur une application de leur cru : les filles, les tarifs et les lieux de rendez-vous. Des locations de type Airbnb. Garde à vue prolongée ce mardi pour un couple qui reconnaît une partie des faits tout en les minimisant notamment le nombre de victimes qu'il prostituait. Déferrement - à priori - ce jeudi pour l'ouverture d'une information judiciaire ou une comparution immédiate la semaine prochaine.