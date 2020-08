Garde à vue prolongée pour le suspect interpellé après la mort de Jérôme Bonduelle

Un homme est toujours entendu par les enquêteurs ce dimanche, après la mort de Jérôme Bonduelle dans la nuit de vendredi à samedi à Lille. Alors qu'il circulait à vélo avec sa femme et des amis, le Nordiste qui occupait de hautes fonctions au sein du groupe du même nom, a été violemment percuté par une voiture dont le conducteur a pris la fuite, aux abords de la gare Lille Europe.

Le Parquet de Lille a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé, en raison notamment de ce délit de fuite. Un homme de 23 ans a été interpellé samedi et, selon la Procureure, il existe des "raisons plausibles de soupçonner sa participation aux faits". Cet homme qui a déjà fait l'objet de condamnations présentait des signes d'état d'ivresse.

Il est en revanche trop tôt pour affirmer qu'il s'agit bien de l'homme qui a percuté avec son véhicule Jérôme Bonduelle. Sa garde à vue a été prolongée et l'enquête se poursuit. D'autres témoins sont entendus et des images de vidéosurveillance sont en cours d'analyse. Une Renault Clio a également été retrouvée dans la nuit de samedi à dimanche à Mons-en-Baroeul et il pourrait s'agir du véhicule impliqué.

Jérôme Bonduelle, 50 ans, était directeur de Bonduelle Prospective et Développement dans l'entreprise nordiste spécialisée dans la transformation de légumes. Il était le fils cadet de Bruno Bonduelle, l'ancien patron emblématique de la marque.