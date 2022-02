Garde a vue prolongée pour les trafiquants de drogue arrêtés à Sare

Les trois trafiquants de drogues présumés et interpellés à Sare vendredi dernier devraient être déférés devant le parquet de Bordeaux, ce mardi 8 février, après une période de garde à vue qui a été prolongée. Les douaniers ont saisi 20 kilos d'herbe de cannabis dans la voiture de l'un d'eux.

Les trois hommes interpellés vendredi 4 février sur la petite commune basque de Sare, sont toujours en garde à vue ce lundi 7 février. Ils devraient être déférés devant le Parquet de Bordeaux mardi 8 février. Les trois individus, dont un père et son fils, ont été arrêtés sur un col de la commune lors d'une opération de contrôle des douanes. Vingt kilos d'herbe de cannabis ont été saisis. Tous arrivaient du sud de l'Espagne et se rendaient en Gironde. Pour tenter de franchir la frontière en toute discrétion, les trafiquants, ont voulu prendre des chemins de traverses. C'est raté.

Le père et le fils dans le même trafic de stups

L'objectif pour les passeurs de drogue était d'éviter le poste frontière de Biriatou sur l'autoroute A63 où les douaniers d'Hendaye sont très présents. Alors le convoi de trois véhicules a voulu passer par Sare et de petites moins fréquentées et plus discrètes. Un itinéraire de contournement qui va s'avérer fatal.

Vendredi en début d'après-midi, une première voiture est stoppée lors d'un contrôle de routine. Au volant un jeune homme de 22 ans. Il repart normalement. Mais quelques minutes plus tard, un homme, âgé de 45 ans, est, lui aussi, arrêté par les douaniers. Dans son véhicule, ils mettent la main sur un sac contenant 20 kilos d'herbe de cannabis. Lors de la lecture de ses papiers d'identité, ils constatent qu'il est le père du jeune homme contrôlé peu avant.

Trois hommes en garde à vue

Les policiers de Bordeaux vont finalement cueillir le jeune homme à son domicile bordelais. Un troisième homme, à bord d'une autre voiture, qui fermait le convoi, a également été arrêté. Tout le monde a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bordeaux, chargée des investigations et c'est le Parquet bordelais qui pilote les opérations. Les trois hommes doivent être déférés dans la matinée du mardi 8 février. Le parquet de Bayonne qui avait pris en charge le dossier à ses débuts, s'est rapidement dessaisi au profit de celui de Bordeaux.