Garde à vue levée pour l'assaillant de la Tour Eiffel, renvoyé en hôpital psychiatrique

Retour à l'hôpital psychiatrique pour le jeune homme qui avait franchi un portique de sécurité à La Tour Eiffel en sortant un couteau et en criant "Allah Akbar", samedi soir. L'expert psychiatre qui l'a examiné a conclu à "l'abolition du discernement" du suspect. Sa garde à vue a été levée lundi soir et il a été reconduit à l'hôpital psychiatrique de Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise), a annoncé le parquet mardi.

Il avait profité d'une permission de sortie

Ce Français de 19 ans né en Mauritanie et souffrant de troubles psychiatriques depuis 2013, était hospitalisé d'office depuis plusieurs mois. Cette mesure administrative avait été renouvelée le 27 juillet pour six mois et c'est à la faveur d'une permission de sortie dans sa famille qu'il s'est rendu à la tour Eiffel samedi soir.

Le parquet de Paris a parallèlement ouvert mardi une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction antiterroriste, notamment pour "tentatives d'assassinats sur personne dépositaire de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroristes criminelle" afin, notamment, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, pour "confirmer ou infirmer les premières conclusions de l'expert".