Gardes à vue dans l’affaire Jubillar : le village de Cagnac soulagé que l’enquête avance

Six mois après la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn), son mari Cédric a été arrêté et placé en garde à vue ce mercredi par les gendarmes. Ce sont ensuite sa mère et son beau-père qui ont été placés en garde à vue. Sa jeune sœur, mineure, a aussi été entendue par les gendarmes.

Un dénouement ?

Le clan Jubillar au coeur de l'enquête donc. Une nouvelle qui a ébranlé le village de Cagnac-les Mines. Le maire Patrice Norkowski, en tout cas, tient beaucoup à ce qu’on soit prudent."Je veux qu’on reste très prudent par rapport à ce qui est annoncé. Mais on avait un peu l’impression que cela stagnait. On pouvait penser qu’il n'y aurait pas de dénouement. Mais là on se rend compte que des gens travaillent de manière très discrète. On voudrait tous un dénouement."

Les habitants partagent cette prudence. Céline, comme beaucoup à Cagnac, connaissait à la fois Delphine et Cédric. "Il faut attendre. Si ce n’est pas lui. Faut attendre vraiment. Et rester très prudent. Il y a tellement de choses qui se disent".

Village en suspens

Et dans le village en suspens, les voisins de Cédric Jubillar disent avoir "les jambes coupées" par la nouvelle. Ils racontent qu'ils attendent les informations sans ne pouvoir rien faire. "Je reste dans le noir, dans ma chambre rivée au téléphone", raconte une des amies de Delphine qui fait partie de ce groupe qui organise des recherches toutes les semaines.

Il y a une sorte de tension depuis l’annonce de la garde à vue qui s'est installée. "Les enfants, en entendant quelqu'un arriver, disent : "maman est-ce que c'est les gendarmes ?" raconte une voisine. Olga, elle, a clairement peur de ce qu’elle pourrait apprendre. Elle continue de parler de Delphine au présent. "Est-ce que c'est un démouement ou pas. On attend mais c'est long."

Toutefois, six mois après, Guy qui habite tout près des Jubillar, parle d'un poids en moins depuis l’annonce des gardes à vue. Il faut que cette histoire aboutisse. "Ça nous soulage. Et on y pensait toujours en voyant passer les pompiers et les gendarmes. On pensait à ça et on y pensera peut-être un long moment. "Et la plus grande peur des copines de Delphine, ce serait que tout cela n'aboutisse pas, qu'on ne sache toujours rien sur ce qui est arrivé à leur amie. "Elle ne le mérite pas", insiste l'une d'elles.