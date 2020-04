Gardes à vue levées concernant les tags à la gendarmerie de La Tour-du-Pin, l'enquête continue

Mercredi, à l'aube, les gendarmes ont interpellé six personnes à La Tour-du-Pin et Saint-Savin, dans le cadre de l'enquête sur les inscriptions insultantes et les croix gammées découvertes sur le mur d'enceinte de la gendarmerie dans la nuit de samedi à dimanche. Ce jeudi, en milieu de matinée, le parquet de Bourgoin-Jallieu fait savoir que les six gardes à vue ont été levées "faute d'élément objectif" contre ces personnes.

L'enquête s'est vite orientée vers l'entourage d'un jeune homme, condamné vendredi par le tribunal de Bourgoin-Jallieu pour feu de poubelles la veille au soir à La Tour-du-Pin. Son prénom fait partie des mots tagués. Lors de l'intervention, jeudi soir, les pompiers et les gendarmes avaient notamment essuyé des jets de pierre de la part d'un groupe de jeunes.

A l'audience de comparution immédiate, vendredi, le garçon avait expliqué avoir mis le feu aux poubelles car il en avait marre des verbalisations pour non-respect des mesures de confinement. Il avait écopé de 8 mois de prison, dont la moitié de prison ferme, sans pour autant être incarcéré à l'issue de l'audience : le mandat de dépôt, réclamé par le parquet, n'ayant pas été retenu par les juges. L'enquête concernant les tags se poursuit.

