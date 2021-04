Gardes à vue prolongées pour les deux organisateurs présumés d'une fête clandestine près de Toulouse

Plus de 100 fêtards, venus de toute la France, avaient été verbalisés dans la nuit de samedi à dimanche pour avoir participé à une soirée dans un gîte transformé en discothèque clandestine sur la commune du Burgaud.

Les gardes à vue des deux personnes soupçonnées d'avoir organisé une fête clandestine près de Toulouse le weekend dernier ont été prolongées, indique le parquet de Toulouse qui précise que "de nombreuses investigations sont en cours dans cette affaire". Les mis en causes seront sans doute présentés à la justice ce mardi matin à l'issue de leur garde à vue.

Des investigations toujours en cours

Dans la nuit de samedi à dimanche, Un paisible gîte de campagne s'est transformé en boîte de nuit dans le village du Burgaud, près de Toulouse. Plus de 100 fêtards ont été verbalisé tôt ce dimanche. Ils participaient à une soirée payante, comme une vrai soirée de discothèque.

Les lieux ont été laissé en piteux état par les fêtards. Des platines, enceintes, et lumières ont été saisies. Les organisateurs de cette soirée clandestine ont fait payer l'événement aux participants, venus de la France entière : 20 euros pour le parking, et 30 euros pour la soirée. L'événement a été partagé au dernier moment sur Snapchat, avec visiblement un certain succès.