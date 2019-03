Gare aux faux "bitumeurs anglais", les gendarmes de l’Indre alertent

Indre, France

Les "bitumeurs anglais" sont de retour, et les gendarmes de l’Indre recommandent la plus grande vigilance. Ils expliquent : "Des démarcheurs se présentent au domicile des potentielles victimes _et leur proposent de bitumer leur allée ou autre à des prix défiants toute concurrence_."

Selon des victimes, ces faux bitumeurs prétextent la fin d’un gros chantier et souhaitent brader les restes du goudron avant leur retour dans leur pays.

Une escroquerie bien rôdée

Mais il s’agit d’une escroquerie, selon les gendarmes, "car le travail fait est bâclé, le but n’étant pas l’amour du travail bien fait mais encaisser le montant de la commande le plus rapidement possible pour passer à une autre victime."

Au moment de se faire payer, des gros bras entrent en jeu pour expliquer que la note a subi une substantielle augmentation (on peut même revenir au prix du marché) et vous intimider pour payer. Gendarmerie de l’Indre

Les gendarmes qui terminent leur post sur cette note : "contactez un entrepreneur proche de chez vous, c’est toujours bon pour l’emploi local."