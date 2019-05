Gare aux retombées de plomb près de Notre Dame

Notre Dame de Paris, Paris, France

Les analyses réalisées depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris indiquent qu'il n'y a pas de risque sanitaire lié au plomb dans l'air extérieur, selon l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France et la préfecture de police de Paris. "Toutes les valeurs recensées sur l’Île de la Cité sont inférieures au seuil réglementaire de 0,25 μg/m3" précisent-ils. Les mesures effectuées par le Laboratoire central de la préfecture de police de Paris (LCPP) révèlent toutefois la présence de poussières de plomb aux alentours immédiats de la cathédrale.

Il est donc conseillé aux riverains et "plus particulièrement aux enfants et aux femmes enceintes" de "suivre des mesures d'hygiènes simples", comme "privilégier l’emploi d’une serpillère humide plutôt que d’un balai ou d’un aspirateur pour nettoyer son logement, se laver régulièrement les mains avant les repas ou après un contact avec le sol, garder des ongles courts et ne pas se les ronger" ou encore "laver fréquemment les jouets des enfants et autres objets qu’ils sont susceptibles de porter à la bouche".

Des investigations complémentaires sont en cours et des analyses seront réalisées régulièrement dans les zones concernées pour contrôler les teneurs en plomb.