Gare aux vols de GPS agricoles à plusieurs milliers d'euros chacun, en Indre-et-Loire

Par Boris Compain, France Bleu Touraine

La gendarmerie appelle les agriculteurs d'Indre-et-Loire à la vigilance, après trois vols de GPS de tracteurs à plus de 5 000 euros chacun, ces derniers jours. Il faut dire qu'un GPS de tracteur, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher que les GPS de voitures.