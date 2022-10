Gare de Bayonne : le trafiquant cachait la drogue dans sa valise

C'est lundi dernier, le 10 octobre 2022, que les policiers de la brigade anti-criminalité de Bayonne passent à l'action. Depuis plusieurs jours, déjà, ils pistent le trafic après des plaintes déposées par des habitants d'un immeuble où réside l'homme de 26 ans. C'est lui le chef du réseau. Il est arrêté en gare de Bayonne, alors qu'il s'apprête à partir pour Toulouse. Dans sa valise, les enquêteurs saisissent trois kilos de cannabis. Lors de la perquisition effectuée a son domicile, les policiers tombent sur tout le reste : 500 grammes de cocaïne conditionnés dans 24 petits sachets. Mais aussi plus de 3 300 euros en liquide et un livre de compte. Dans la cave, les policiers mettent la main sur 30 000 euros en billets de 50 euros et deux lingots.

ⓘ Publicité

Une petite bande de quatre trafiquants

Le lendemain, le 11 octobre, les policiers vont arrêter en pleine nuit le fournisseur de cocaïne. Il réside à Hendaye et conteste les faits. Les deux revendeurs sont également interpellés rapidement. Les quatre individus ont été placés en garde à vue. Puis tous ont été présentés devant le parquet de Bayonne. Ils seront jugés le lundi 17 octobre devant le tribunal correctionnel de Bayonne, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.