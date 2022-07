Gare de Dijon evacuée : pourquoi l'alerte a t-elle duré aussi longtemps ?

Ce lundi 25 juillet restera une soirée bien amère pour les centaines de personnes évacuées de la gare de Dijon. Comme France Bleu Bourgogne vous l'a expliqué, le simple oubli d'une valise dans un train en provenance de Paris a suffit a semer une belle pagaille. La gare a été évacuée et le trafic des trains est resté paralysé durant 3h30. On revient ici sur les circonstances de cet incident.

Des démineurs venus en hélicoptère de Colmar.

Dans le cas d'un colis abandonné, la SNCF passe plusieurs annonces dans ses hauts parleurs dans le train concerné, puis en gare pour retrouver l'éventuel propriétaire. "Nous avons parfois affaire à des gens distraits, et dans ce cas l'alerte est très vite levée" précise un cadre de la SNCF. Mais en l'absence de propriétaire déclaré, il faut alerter la police qui vient mener une inspection visuelle et évaluer le degré de danger potentiel du bagage abandonné. S'il y a le moindre doute, il faut faire intervenir les démineurs. Et le centre de déminage le plus proche se trouve à Colmar ! "C'est ainsi" précise la préfecture de Côte-d'Or. "Nous dépendons de ce centre qui couvre aussi le Haut-Rhin , le Doubs, le Jura et la Haute-Saône. En cas d'urgence on affrète un hélicoptère pour faire venir une équipe. C'est ce qui s'est passé hier soir." Evidemment, l'hélicoptère ne se pose pas à la gare, mais dans un aérodrome proche, et les démineurs arrivent ensuite en voiture. Le temps qu'ils interviennent et fassent sauter cette valise heureusement inoffensive, il etait déjà bien plus de 22 heures.

Quel coût pour la SNCF ?

Tout cela ne fait pas rire la SNCF qui ne communique pas pour l'instant sur le nombre de personnes restées à quai et sur le coût de cette mésaventure. La SNCF va devoir rembourser (du moins en partie) la plupart des voyageurs retardés. Ce lundi soir, elle a aussi affrété deux bus, et des taxis pour remplacer les trains bloqués. Elle a aussi payé l'hôtel à une dizaine de voyageurs. "Bien sûr, tout cela a un coût, mais le plus dur c'est pour notre image en terme de régularité" souligne la SNCF. "Il y a eu aussi d'autres trains bloqués dans d'autres gares parce qu'ils devaient passer par Dijon à ce moment-là." Et puis, il y a eu aussi les nombreux agents mobilisés rouge ou orange pour répondre ou orienter les voyageurs stoppés dans leurs trajets. "Heureusement, on a des équipes de volontaires solides" assure le cadre de la SNCF.

Quelles conséquences pour l'étourdi à la valise ?

On ne sait pas si l'on pourra retrouver le ou la propriétaire de la valise qui a semé la pagaille. "Cette personne s'expose à une amende de 150 euros" précise la préfecture de Côte-d'Or. "On ne se fait guère d'illusions" précise la SNCF. "Généralement, on ne retrouve pas les propriétaires, et il n 'y a pas de suites judiciaires." Seule punition, (consolation diront certains), le bagage est détruit par les démineurs.