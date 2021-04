Gare Saint Lazare : un nouveau lieu de dépistage salivaire gratuit pour les enfants

Désormais les enfants peuvent se faire dépister gratuitement, sans subir un test nasopharyngé, mais simplement en crachant leur salive. Une possibilité non négligeable à l'approche du retour des élèves dans les écoles primaires, le 26 avril.

Un nouveau lieu de dépistage salivaire et nasopharingé sur le parvis de la gare Saint Lazare

Vous l'avez surement remarqué si vous passez de ce côté là du parvis de la gare Saint Lazare, côté rue d'Amsterdam : un algeco, aux illustrations roses et blanches : un mobile test, pour se faire tester avec ou sans RV.

En plus des tests nasopharyngés, proposés gratuitement, ce lieu de dépistage chauffé et climatisé, propose désormais des tests salivaires gratuits pour les enfants. Quelque soit le prélèvement, les résultats sont envoyés 24h après par mail ou par sms.

Après des installations à Roissy-en-Brie, Meaux, Aulnay-sous-Bois, Val de Fontenay, Villepinte, la Varenne et Aubervilliers, cette box de dépistage est la huitième à Paris, déployée par Loxamed, en partenariat avec les laboratoires Unilabs France, et la première où le dépistage salivaire est proposé : il doit permettre aux enfants de cracher et déposer de la salive dans un flacon.

Le test salivaire est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans ainsi que pour les personnes qui présentent un handicap mental, pour qui le test nasal est beaucoup trop intrusif*. Un adulte peut également avoir recours à ce type de test mais il lui en coûtera alors 60€.

* Recommandations de la Haute Autorité de Santé