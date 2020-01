Gare SNCF de Dion-Ville : 3 jeunes délinquants interpellés durant la nuit du Nouvel An

Dijon - France

Trois jeunes roumains de 14, 15 et 16 ans - dont deux frères - ont été interpellés durant la nuit du jour de l'an vers 2 h 30 en gare de Dijon. Ils ont menacé un jeune de 18 ans avec un couteau pour tenter de lui voler de l'argent et des écouteurs. L'un des agresseurs - placé comme les deux autres jeunes garçons dans un foyer à Beaune - déjà connu des services de police a essayé de mettre des coups de couteau dans le dos de sa victime qui tentait de s'enfuir. Tous trois ont été interpellés par la police. Le principal mis en cause, le Roumain de 16 ans, a été déféré au parquet ce jeudi 2 janvier 2020. Les deux autres, de 15 et 14 ans, eux seront convoqués devant le juge pour enfant.