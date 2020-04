Gares, autoroutes : des contrôles renforcés partout en Midi-Pyrénées et peu de ruptures de confinement

Des contrôles renforcés ont débuté ce vendredi et vont se poursuivre tout le week-end sur les routes et dans les gares de la Région Occitanie. Le but : empêcher ceux qui voudraient profiter de vacances pour se déplacer et rejoindre une résidence secondaire.

Tous les préfets de la zone Occitanie avaient prévenu depuis quelques jours. Pas question de partir en vacances disait en autres la préfète de l’Aveyron. Catherine de la Robertie dans un communiqué a insisté : "Le début des vacances scolaires pour la zone C n'autorise pas nos concitoyens à se déplacer sur le territoire national. _Les déplacements vers une résidence de vacances sont interdits. L_es forces de l'ordre de l'Aveyron, gendarmerie nationale et police nationale, sont mobilisées pour faire respecter ces consignes : des contrôles renforcés sont programmés sur l'ensemble des routes du département pour éviter ces déplacements et procéder à la verbalisation systématique des contrevenants."

Aire de repos

Et la consigne semble avoir été plutôt respectée dans l’ensemble sur la zone Midi-Pyrénées. Dans le Lot, par exemple, les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité du Lot ont pris position sur l’autoroute A20 au niveau de l’aire de repos des Jardins du Causse à Labastide-Murat afin de contrôler les premiers vacanciers récalcitrants. Les automobilistes circulant dans les deux sens de circulation ont été contrôlés. Selon la gendarmerie "dans l’ensemble, les restrictions de circulation ont été respectées et peu d’automobilistes ont fait l’objet d’une verbalisation." Pour rappel, depuis le début de la période de confinement, les gendarmes du Lot ont contrôlé plus de 20900 personnes, 18000 véhicules, et ont dû dresser 600 contraventions.

La PAF et la police ferroviaire à Matabiau

Autre zones de contrôles importants, les gares de la région. Des patrouilles de police ont tourné autour de la gare d’Albi-Ville une bonne partie de la journée. A la gare Matabiau, une opération de plus grande ampleur a été menée en début d’après-midi. Les policiers nationaux accompagnés de ceux de l'air et des frontières et de la police ferroviaire ont contrôlé les voyageurs. Très peu de contrevenants là aussi selon la police. Le préfet de la région Occitanie, Etienne Guyot, a toutefois redit que les contrôles de police et gendarmerie seraient renforcés tout le week-end notamment sur les départementales et sur les nationales.