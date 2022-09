Garlin : huit hectares brûlés dans un incendie

Les sapeurs-pompiers sont intervenus mardi 14 septembre en soirée pour un feu à Garlin, à proximité d'une station d'épuration. D'après Pierre Labrosse, adjoint au maire de la commune, c'est certainement un agriculteur qui broyait des jambes de maïs qui a déclenché l'incendie : "les lames du girobroyeur ont dû heurter des cailloux et créer des étincelles. Avec le temps sec et aride qu'il a fait en Béarn ces derniers jours, ça prend feu et ça se propage ".

Les soldats du feu ont dû intervenir une seconde fois ce mercredi matin pour contenir de nouveaux départs de feux. Au total 8 hectares ont été détruits dans le champ de maïs, mais la station d'épuration a été préservée. Aucun blessé n'est à déplorer.