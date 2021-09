Gasko, le berger malinois de la Police nationale du Finistère, tire sa révérence

Après des années de bons et loyaux services, le chien Gasko quitte la Police nationale du Finistère. C'est l'heure de la retraite pour ce berger malinois, qui a longtemps servi à l'unité cynophile de Brest.

C'est la Police nationale du Finistère, qui l'annonce sur sa page Facebook : le chien Gasko part en retraite. Ce berger malinois "opérait" au sein de l'unité cynophile de Brest, pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Jeudi, c'était sa dernière mission, indique le post.

Il a notamment aidé cette semaine à saisir 94 grammes de cocaïne, 939 grammes de résine de cannabis, 3 grammes de crack, et 542 grammes d'herbe de cannabis. Plus de 7 500 euros et plusieurs téléphones ont été récupérés lors de ces opérations. Cinq suspects ont pu être interpellés, précise la Police nationale du Finistère.