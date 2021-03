Gaspard, 19 ans, le décrocheur du portrait d'Emmanuel Macron jugé ce mardi à Amiens

Un passage devant les juges pour le décrocheur du portrait d'Emmanuel Macron à Amiens. Le procès de Gaspard, 19 ans, se tient à partir de 9h ce mardi matin au tribunal judiciaire d'Amiens.

Le 6 mars 2020, il avait décroché un portrait d'Emmanuel Macron situé dans la salle du conseil municipal de la mairie d'Amiens. Une action symbolique dans la ville natale du président de la République. La municipalité a porté plainte et l'audience démarre donc ce mardi matin. Avec du beau monde devant le tribunal dès 8h pour soutenir le jeune Lillois.

Un soutien de La France Insoumise

Malgré le confinement, des militants écologistes, des citoyens et plusieurs élus seront devant le tribunal d'Amiens ce mardi matin.

L'écologiste Karima Delli, candidate aux régionales pour l'Union de la gauche dans les Hauts de France, le député La France Insoumise de la Somme François Ruffin et même le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, seront présents. Un rassemblement qu'Action non violente COP 21, à l'origine du mouvement des décrochages de portraits présidentiels, veut populaire et festif. Au programme de la matinée : des témoignages sur l'impact du dérèglement climatique pour dénoncer l'insuffisance des actions gouvernementales.

Présents dans la salle d'audience pour témoigner en faveur du prévenu : Ugo Bernalicis, député Insoumis du Nord ainsi que Juliette Mignot, océanographe à l'institut de recherche pour le développement et Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

Un combat écologique par les jeunes

Le décrochage des portraits d'Emmanuel Macron, c'est le mouvement d'une jeunesse en colère qui exige des mesures à la hauteur de l'enjeu climatique et pour garantir la justice sociale. Depuis 2019, selon ANV COP 21, dont Gaspard fait partie, 151 portraits présidentiels ont été réquisitionnés dans toute la France, 83 personnes convoquées au tribunal.

Et les prévenus jouent gros : poursuivi pour vol, Gaspard Fontaine, 19 ans, risque sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.

Après celui de Gaspard, trois autres procès de décrocheurs sont prévus la semaine prochaine : à Marmande, Bordeaux et Toulouse