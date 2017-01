Gastros en série après avoir consommé des huîtres de Thau

La récolte et la commercialisation des huîtres et des moules de l'étang de Thau sont provisoirement suspendues après six cas d'infection alimentaire.

Six personnes sont tombées malades après avoir mangé des huîtres en provenance de l'étang de Thau. "Des cas déclarés de toxi-infections alimentaires collectives" selon les termes de la préfecture de l'Hérault. Ce sont en fait des cas de gastro-entérites.

La préfet de l'Hérault a décidé de suspendre provisoirement la récolte et la commercialisation des huîtres et des moules en provenance de l'étang de Thau.

Il est aussi demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et les rapporter au point de vente. Cela concerne les coquillages récoltés après le 20 décembre.

En cas de doute, il est préférable de se renseigner auprès de son rayon de poissonnerie habituel pour savoir si le produit acheté est concerné par l'alerte.

La mesure sera levée dès lors que les conditions sanitaires seront réunies pour réouverture de la zone de production.