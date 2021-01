Gaye Camara tué à Épinay-sur-Seine : la justice confirme le non-lieu pour le policier mis en cause

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé, ce jeudi 21 décembre 2021, le non-lieu, dans l’enquête sur la mort de Gaye Camara.

Le jeune homme de 26 ans avait été tué au volant de sa voiture, le 16 janvier 2018, au cours d’une opération de police à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). En août 2019, un juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, considérant que le policier mis en cause était en état de légitime défense. La famille, qui conteste cette version, avait fait appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris vient donc de confirmer ce non-lieu.

Joint par franceinfo, Me Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille de Gaye Camara, annonce qu’il va se pourvoir en cassation et saisir la Cour européenne des droits de l’homme "pour dénoncer le manque d’impartialité et l’absence d’enquête effective sur la mort de Gaye Camara". La famille défend l’hypothèse d’un homicide volontaire, expertise "indépendante" à l’appui.

Me Bouzrou indique par ailleurs avoir déposé une plainte pour "faux en écriture publique" contre l’expert balistique "qui avait affirmé que la trajectoire du tir mortel ne pouvait être établie" et qu’il va déposer une autre plainte contre lui pour "escroquerie au jugement".