"Gaz hilarant" : 2.000 bouteilles de protoxyde d'azote saisies à Montreuil

Une importante saisie de protoxyde d'azote a été réalisée, ce jeudi 9 septembre, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Au total, les policiers ont trouvé 2.000 bouteilles de gaz "hilarant" dans deux véhicules et dans le box d'un parking.

Ce jeudi 9 septembre, un peu avant 17 heures, les policiers de Montreuil ont tenté de contrôler quatre individus dans la cité de l'Amitié, mais ces derniers ont réussi à prendre la fuite.

2.000 bouteilles de gaz hilarant saisies

Ils ont été rattrapés quelques minutes plus tard dans un parking souterrain à proximité de deux véhicules et d'un box. Dans les deux véhicules, les agents ont trouvé 20 cartons de six bouteilles de protoxyde d'azote "grand format", précise une source policière, ainsi que 50 autres bouteilles. À l'intérieur du box, quatre cartons qui contenaient des bouteilles du même produit, ont également été saisis. Le commissariat de Montreuil est chargé de l'enquête.

Le protoxyde d'azote et ses risques pour la santé

Le protoxyde d'azote, dit gaz "hilarant" est souvent consommé par un public très jeune. Bon marché et facilement accessible dans les commerces, sous forme de cartouches, il peut néanmoins provoquer des effets néfastes sur la santé : asphyxie, perte de connaissance, vertiges. Dans le cas d'une consommation répétée ou à fortes de doses, il peut également causer de sévères troubles neurologiques, psychiatriques et cardiaques.