Gaz hilarants : le député de Moselle Fabien Di Filippo "tire la sonnette d'alarme" et veut durcir la loi

Une automobiliste a fauché quatre piétons, mardi 21 septembre sur les Champs-Élysées, à Paris. Selon une passagère du véhicule, la conductrice avait inhalé du gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Un gaz qui est aussi soupçonné d'avoir causé la mort dans un accident de la route d'un jeune mosellan il y a un an à Théding, en Moselle. Souvent vendus sous la forme de cartouches ou de bonbonnes pour les syphons de crème à chantilly, le "proto" a progressivement fait son chemin chez les jeunes qui l'utilisent à des fins récréatives comme gaz hilarant. Le 25 mai 2021, le Parlement a adopté définitivement un texte visant à lutter contre cet usage. Leur vente est interdite aux mineurs. Et elle est totale proscrite dans les débits de boisson et de tabac. Mais ce texte n'est pas assez protecteur pour le député (LR) de Moselle, Fabien Di Filippo qui a saisi le ministre de la santé, Olivier Véran.

Pénalisation et vente limitée

"On sous estime encore beaucoup la dangerosité de ce produit" estime le député de la circonscription de Sarrebourg-Château-Salins qui pointe une explosion de leur consommation : "un sondage qui a été effectué il y a deux ans montrait que entre trois et six pour cent des étudiants et des étudiantes avaient déjà essayé le protoxyde d'azote."

Fabien Di Filippo estime que la loi actuelle doit être renforcée, parce que l'achat du protoxyde d'azote est toujours possible sur internet, sans véritable contrôle de l'identité et de l'âge de l'acheteur. Par ailleurs, il milite pour instaurer "des circuits de vente réservés à des professionnels de la santé, aux professionnels de la cuisine et de la pâtisserie." Le député réclame enfin une pénalisation de l'usage de cette "drogue du pauvre" comme il la qualifie, et souhaite en faire une circonstance aggravante en cas d'accident.