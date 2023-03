Gaz lacrymogène dans les lycées de Limoges : deux mineurs convoqués devant la justice

Quatre jeunes ont été entendus, mais deux d'entre eux sont poursuivis et convoqués devant la justice le 13 juin

A Limoges, le lycée Suzanne Valadon entièrement évacué à quatre reprises entre le 23 et le 27 février à cause d'amorçage de galets lacrymogènes , probablement récupérés lors des violences urbaines survenues quelques jours plus tôt dans le quartier du Val de l'Aurence .

ⓘ Publicité

La proviseure de l'établissement avait alors porté plainte et fourni, à la demande des enquêteurs de la sûreté départementale de Limoges, une douzaine de fichiers scolaires correspondant aux jeunes vus sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Mais, rebelote le 3 mars au lycée Renoir...

Quatre jeunes entendus

Les deux premiers ont été auditionnés ce lundi. L'un s'est présenté de lui même au commissariat, le deuxième a dû être interpellé au lycée car il refusait de venir avec l'appui de ses parents. Ce dernier a été libéré après son audition, mais le premier âgé de 17 ans est soupçonné par les policiers, qui s'appuient sur une vidéo mise en ligne sur son compte TikTok, d'avoir déclenché au moins un galet lacrymogène.

Eviter un contrôle à un copain

Dans un premier temps, le jeune confirme sa présence, mais nie avoir déclenché le galet avant de revenir sur cette déclaration. Il finit par reconnaître avoir allumé le premier galet "pour éviter un contrôle à un de ses potes, qui lui a fourni le galet" et d'en avoir allumé un deuxième dans les toilettes, mais refuse de dire avec qui. A l'issue de sa garde à vue, prolongée de quelques heures, il est remis en liberté en attendant son jugement le 13 juin prochain.

Exploitation d'un téléphone

Dans le même temps, c'est en exploitant le téléphone de ce jeune que la police technique et scientifique identifie alors deux nouveaux adolescents, qui ont été interpellés ce mardi au lycée Valadon. L'un d'eux, âgé de 17 ans, est connu des services de police dans le cadre de violences urbaines. Il nie avoir récupéré les galets au pied de son immeuble du Val de l'Aurence et de les avoir fourni aux lycéens et indique avoir perdu la mémoire.

Le quatrième suspect, lui, nie toute implication et refuse de donner le code de déverrouillage de son téléphone. D'après les enquêteurs, le jeune correspond au signalement aperçu sur une vidéo. Il est soupçonné avoir commis les mêmes faits au lycée Renoir. Mais, il est finalement relâché sans être poursuivi.

Le 13 juin prochain, ce sont donc deux jeunes qui seront jugés pour détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A et pour intrusion non autorisée avec une arme dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement.

L'adolescent du Val de l'Aurence a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'arme, de sortie entre 21h er 6h, de participer à une manifestation et d'entrer en contact avec le premier interpellé.