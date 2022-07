Gaz lacrymogène, formation des stadiers, les recommandations du Sénat après les incidents au Stade de France

Presque deux mois après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le Sénat a livré mercredi ses préconisation pour éviter pareil chaos à l'avenir. Le Sénat a également livré son interprétation des responsabilités et décrit un "enchaînement de dysfonctionnements" et des "défaillances dans la préparation". Le sénateur Laurent Lafon, président de la commission culture, a déclaré : "Chacun était dans son couloir sans qu'il y ait une véritable coordination", lors d'un point-presse présentant le rapport sénatorial sur cette soirée.

Ce qui devait être une vitrine à un peu plus d'un an de la Coupe du monde de rugby et avant les Jeux olympiques d'été dans deux ans, s'est transformé en fiasco intégral. Le match du 28 mai entre le Real Madrid et Liverpool a viré au cauchemar pour les forces de l'ordre et le gouvernement : spectateurs sans billets escaladant les grilles du stade, d'autres munis de tickets mais ne pouvant y entrer, familles aspergées de gaz lacrymogènes par la police ou vols et agressions commis par des délinquants opportuniste.

Le Sénat formule une quinzaine de préconisations

Pour éviter que des incidents de ce type lors des grands rassemblements sportifs à l'avenir, le Sénat a précisé une quinzaine de mesure. Parmi elles, "imposer aux opérateurs" des lieux où se tiennent ces événements de conserver les images de vidéosurveillance "pendant la durée légale d'un mois".

Les sénateurs demandent aussi au ministère de l'Intérieur de "définir une doctrine d'emploi du gaz lacrymogène", qui "prévienne l'exposition de personnes ne présentant pas pour eux un danger immédiat". Ils recommandent aussi aux instances sportives de "rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables avec des dispositifs de contrôle fiables" pour les compétitions importantes. Après la finale, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait affirmé qu'il y avait eu "35.000 supporters" munis de billets falsifiés ou dépourvus de billets. Version contredite par l'UEFA.

Autre recommandation, renforcer la formation des stadiers ou que l'organisateur de l'événement puisse "informer en temps réel, par messagerie, les détenteurs de billets d'événements imprévus". Le Sénat souhaite également "améliorer l'articulation entre les stadiers et les forces de l'ordre." Enfin, parmi toutes les recommandations, le Sénat estime qu'il faut "séparer les points de contrôle de validité des billets des points de filtrage mais en place dans le cadre de la prévention du terrorisme".