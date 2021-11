Gaz : pas encore de retour à la normale à Sablé

Certains habitants de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes risquent de passer une seconde nuit sans gaz, et donc possiblement sans chauffage. La panne a été réparée et l'alimentation rétablie par GRDF, mais il faut relancer le gaz foyer par foyer. Les techniciens de l'entreprises ont passé la journée sur place, à intervenir. A 17 heures ce mercredi, la moitié de la population avait retrouvé l'accès au gaz.

La marche à suivre si vous n'avez pas encore le gaz chez vous

Etant donné que l'alimentation générale est rétablie, il est possible de relancer vous-même le gaz. GRDF conseille donc de suivre la démarche décrite pas à pas sur ce site internet. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez appeler le numéro Urgences gaz au 0 800 47 33 33. Les interventions à domicile vont se poursuivre jusqu'à 19h30 ce mercredi et reprendront ensuite jeudi matin. L'entreprise avertit que les techniciens sont en nombre réduit. Pour suivre l'évolution de la situation, vous pouvez également consulter le site d'information aux particuliers de GRDF.

Une coupure générale suite à un incident sur un chantier

L'alimentation en gaz a été totalement coupée sur tout le territoire de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes mardi 23 novembre en début d'après-midi, suite à un dommage sur un branchement de gaz dans la zone d’activité du Clos du Bois, située route de Précigné. L'incident a provoqué une fuite de gaz vers 11 heures, mobilisant à la fois les pompiers et les équipes de GRDF. Les industriels et les clients prioritaires (Ehpad, crèches, boulangeries...) ont été réalimentés en gaz entre mardi soir et mercredi matin. Une enquête doit déterminer la responsabilité de l'entreprise de travaux publics à l'origine des détériorations.