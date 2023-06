GCC, 8 personnes interpellées

Ce lundi matin les opérations ont été menées par la sous-direction antiterroriste et la direction territoriale de la police judiciaire. Selon une source policière, 3 militants ont été interpellés à Propriano, 4 à Ajaccio et en région Ajaccienne et 1 en Haute-Corse, selon la même source la plupart sont âgés d'une vingtaine d'années et un d'une quarantaine d'années, certains sont des nationalistes proches de Corsica Libera dont un membre de son exécutif. Une information relayée sur les réseaux sociaux par l'Associu Sulidarità.

Le groupe GCC est une organisation clandestine sortie du bois quelques mois après l'agression mortelle d'Yvan Colonna et les violences urbaines qui en avaient découlé. Cette nouvelle structure a transmis trois communiqués non authentifiés à nos confrères de Corse-Matin depuis le début de l'année et de ses activités ( le 7 février, le 30 mars et le 11 avril), des écrits qui pointent certaines contradictions et où 42 attentats ont été revendiqués. Il s'agit principalement d'incendies contre des résidences secondaires, la plupart dans la région Ajaccienne et dans le Valincu mais aussi contre les mairies d'Afà et d'Appietto. Des actes criminels qui avaient suscité l'indignation de la classe politique insulaire et créé le malaise au sein de celle-ci en l'absence de condamnation des nationalistes au grand damne de la droite régionale.

Les gardes à vues peuvrent durer jusqu'à 96 heures dans ce type de dossiers en lien avec des actions terroristes.