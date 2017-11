Gendarme berrichon disparu à la Réunion : une battue organisée à Saint-Louis ce dimanche

Quatre mois après la disparition du gendarme berrichon Mathieu Caizergues lors d'une randonnée sur l'île de La Réunion, sa famille garde espoir. Sa mère, Delphine Caizergues organise une battue ce dimanche, avec des bénévoles, à Saint-Louis, pour tenter de retrouver sa trace. .

"Tant qu'on ne m'a pas annoncé qu'on a retrouvé mon fils en état de décomposition, j'ai espoir" : Delphine Caizergues retourne à La Réunion ce dimanche pour chercher son fils, disparu depuis le 23 juin dernier, sur l'île lors d'une randonnée près du pic de Maido dans le cirque du Mafate. Elle organise ce dimanche après-midi une battue à Saint-Louis, avec l'aide de bénévoles.

C'est pas une vie de ne pas savoir — Delphine Caizergues

Delphine Caizergues s'accroche à un témoignage : celui d'une femme qui se dit certaine d'avoir croisé Mathieu Caizergues à Saint-Louis, début septembre. Elle pique-niquait lorsque un jeune homme, qui ressemblait à Mathieu, est venu lui demander de l'eau : "On va exploiter cette piste. On reste une semaine, notamment pour voir le Procureur de la République mardi, pour faire un point sur les investigations, et sur ses pistes, sur ce qu'il compte faire", explique-t-elle.

