Gendarme blessé à Carpentras : les habitants du quartier inquiets

C'est une simple perquisition qui a mal tourné ce mercredi dans une maison de la rue Jean-Sébastien Bach à Carpentras, un quartier résidentiel près du centre-ville. Un gendarme de 38 ans, maréchal des logis, a été grièvement touché par balles . Ses jours ne sont plus ne danger.

Il intervenait au domicile d'un homme de 59 ans dans le cadre d'une enquête judicaire pour des faits supposés de détention et de diffusion d'images pédopornographiques. Le suspect a tiré à deux reprises sur le militaire avant d'être mortellement touché par un autre gendarme.

Les voisins du suspect ont été surpris de voir un tel dispositif policier autour de chez eux ce mercredi matin. "Ma fille a entendu des bruits de portières et de voiture tôt ce matin", raconte une habitante. "Je donnais le biberon à ma fille et on a vu les gyrophares de partout", ajoute un père de famille.

Un voisin discret

Sur le profil du suspect, ses voisins décrivent un homme discret, reclus chez lui, dans sa maison. "On le voyait très peu, il gardait souvent ses volets rouges fermés", souligne une habitante de la rue Jean-Sébastien Bach. Au delà de l'opération de gendarmerie de mercredi matin, les riverains sont stupéfaits des soupçons de détention et de diffusion d'image pédopornographiques. "En tant que mère de famille, ça me touche beaucoup. D'autant qu'il avait des armes chez lui", ajoute cette habitante au portail de sa maison.

Plusieurs personnes sont d'ailleurs venus à la rencontre des policiers pour avoir des informations supplémentaires sur ces soupçons. C'est le cas de ce papa : "Je voulais voir les forces de l'ordre parce qu'on se balade souvent dans les environs avec ma fille. Je voulais savoir si par hasard il avait pris des photos. J'avais peur de ça donc je voulais être rassuré", lance cet habitant. Sur place, au delà de l'émotion, tous avaient une pensée pour le gendarme de 38 ans blessé au cours de l'opération.